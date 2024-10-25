Adana'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Adana'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'in katılımıyla düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Adana'da son 1 ay içinde çok önemli etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Devletin asayiş ve güvenlikle ilgili tüm birimleriyle ülke gündemindeki olaylar ve bunların Adana'ya yansımaları hakkında toplantı yaptıklarını belirten Köşger, alınabilecek önlemleri gözden geçirdiklerini dile getirdi.

Adana'da asayiş ve güvenlik alanlarında istatistiklerin iyiye gittiğini vurgulayan Köşger, şöyle devam etti: "Kasten öldürme olaylarında geçen yıl 102 olay gerçekleşmişken bu yıl 67 olay gerçekleşmiş. Kişilerin huzur ve sükununu bozmada yüzde 9,1, kasten yaralamada yüzde 1,8, konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 15, çocukların cinsel istismarında yüzde 15, cinsel tacizde yüzde 2, motosiklet hırsızlığında yüzde 53, oto hırsızlığında yüzde 47, evden hırsızlıkta yüzde 44, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 44 gibi azalmalar gerçekleşmiş. Bunlar, azalan oranlar. Sadece siber dolandırıcılık başta olmak üzere, dolandırıcılıkta yüzde 8,8'lik bir artış var. Tehdit ve kişiyi hüviyetinden yoksun kılma gibi suçlarda minimal artışlar var ama bu dediğim bütün olaylarda ciddi şekilde Adana'da bir iyileşme gerçekleştiğini gözlemliyoruz."

- "Bu yıl 3 bin 516 silah yakalanmış" Köşger, ruhsatsız silah konusunda kentte uygulanan tedbirlerden de olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi. Adana'da, 1 Ocak-20 Ekim 2023 tarihlerinde 4 bin 149 silah yakalandığını belirten Köşger, "Bu yılın Ekim 24'üne kadar ise 3 bin 516 silah yakalanmış. Yakalanan silah sayısında azalma var. Bu uygulamadan sonra insanların ruhsatsız silahla sokakta gezmesi ciddi şekilde azalmış. Tutuklama sayılarında 2023'te aynı dönem için 229 kişi tutuklanırken bu yıl 743 kişi tutuklanmış. Bu caydırıcılık silahla işlenen suçlara da yansımış durumda." diye konuştu.

- "20 organize suç çetesi çökertildi" Farklı konulardaki operasyonlarda da başarılı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Köşger, şöyle devam etti: "1 Ocak-24 Ekim 2023'te 8 organize suç çetesi çökertilmişken 1 Ocak-24 Ekim 2024 tarihlerinde 20 organize suç çetesi çökertildi. Geçen yılki operasyonlarda operasyon sayısı eşit olduğu halde 222 tutuklu varken bu yıl 391 tutuklu çıkmış. Bu yapılan operasyonların planlı programlı ve altı dolu olduğunu gösteriyor. Geçen yıl narkotikle ilgili 1360, bu yıl ise 1633 operasyon yapılmış. Kamuoyunda maalesef 'Adliyenin ön kapısından girip arka kapısından çıkıyorlar' gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Geçen yıl 822 tutuklu olduğu halde bu yıl 1322 tutuklanma gerçekleşmiş."