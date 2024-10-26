Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Köseli Mahallesi'nde tarlaya giden Ali Demir'in (72) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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