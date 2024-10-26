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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:58 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:05
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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Köseli Mahallesi'nde tarlaya giden Ali Demir'in (72) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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