MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kanlı, mesajında, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Türk milletinin, saldırılara karşı omuz omuza verip Cumhuriyet'i kurmayı başardığını belirten Kanlı, şu ifadeleri kullandı:
"Savaşların kol gezdiği coğrafyamızda bugün daha ağır bedeller ödememek için tarihten ders alarak kardeşlik hukukumuza sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu şuurla ve 'önce ülkem ve milletim' şiarıyla siyaset üstü düşünmek, ihanet ve husumet cephesine karşı daima birlik içinde dimdik durmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak zorundayız."
Kanlı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını kaydetti.
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