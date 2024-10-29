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        Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:58
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        Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı.

        Zahit Çetin İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran temsili gazete hazırladı.

        Kasket takan ve yelek giyen öğrenciler, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gazeteyi Cumhuriyet Meydanı’nda "yazıyor yazıyor" şeklinde seslenerek dağıttı.

        Zahit Çetin İlkokulu Müdürü Erşat Yıldızhan, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü hazırladıkları gazeteyle kutladıklarını belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.​​​​​​​

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