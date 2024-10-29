Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Adana ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:23 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Vali Köşger, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu topraklarda devletlerin varlığını sürdürebilmesinin zor bir iş olduğunu belirten Köşger, "Bu topraklar katman katman çeşitli medeniyetlerin tarih sahnesinden silindiğini gösteren topraklar. Küllerinden yeniden doğmak, milletler arenasında var olmak, varlığını devam etmekte ancak bizim gibi milletlere, Türk milletine nasip olabilecek bir şey." diye konuştu.

        Vali Köşger, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

        Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

        Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

        Burada etkinlik kapsamında müzik grubu "Mor ve Ötesi" konser verdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Erdinç Yılmaz tarafından resepsiyon verildi.

        Polis Evi'nde düzenlenen resepsiyona 12. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, askeri ve mülki erkan, sivil toplum örgüt temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile davetliler katıldı.

        Vali Yılmaz, resepsiyona katılanları kapıda karşıladı, bayramlarını kutlayarak sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı
        Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı
        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
        11 ilde 20 ayda 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        11 ilde 20 ayda 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı