Adana ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Adana ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Vali Köşger, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu topraklarda devletlerin varlığını sürdürebilmesinin zor bir iş olduğunu belirten Köşger, "Bu topraklar katman katman çeşitli medeniyetlerin tarih sahnesinden silindiğini gösteren topraklar. Küllerinden yeniden doğmak, milletler arenasında var olmak, varlığını devam etmekte ancak bizim gibi milletlere, Türk milletine nasip olabilecek bir şey." diye konuştu.

Vali Köşger, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı. Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi. Burada etkinlik kapsamında müzik grubu "Mor ve Ötesi" konser verdi. - Osmaniye Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Erdinç Yılmaz tarafından resepsiyon verildi.