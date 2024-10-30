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        Adana'da gıda işletmelerinde denetim yapıldı

        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:58
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        Adana'da gıda işletmelerinde denetim yapıldı
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        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimlerde ekipler, lokanta, restoran, kafe, otel, kasap ve marketlerde incelemelerde bulundu.

        Kökçüoğlu, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, sahada denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Adana'da bir yılda yaklaşık 40 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kökçüoğlu, bu denetimde uygunsuz gördükleri işletmelere 17 milyon lira para cezası kestiklerini ifade etti.

        Kökçüoğlu, geçen ay restoran, lokanta, kesimhaneler, toplu tüketim yerleri ve kasaplar olmak üzere yaklaşık 6 bin işletmeyi tek tek denetlediklerini dile getirdi.

        Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelerin belirlendiğini kaydeden Kökçüoğlu, "Belirlediğimiz eksiklikler dahilinde esnafımıza süre verdik. Verdiğimiz sürenin sonunda neleri düzeltmişler, düzeltmemişler bununla ilgili denetimlerimizi yapacağız. Uygunsuz gördüğümüz her yere idari para cezası uygulayacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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