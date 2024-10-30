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        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı

        TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:12
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        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
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        TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Köşger ve diğer yetkililer, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Köşger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nın kentteki en canlı fuarlardan birisi olduğunu söyledi.

        Çukurova'nın tarımın önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Köşger, "Adana, tarımsal mekanizasyonda Türkiye'de en önde gelen şehirlerden birisi. Adana'nın, Türkiye'nin tarıma dayalı sanayinin gelişmesi noktasında da çok önemli katkıları var. Burada dünyayla yarışacak bir tarım fuarı var." dedi.

        TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nın bölgenin tarımsal hayatına çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Bu yıl 140 firmanın fuara katılım sağladığını ifade eden Ersözlü, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından 30 ülkeden de 5 günlük sürede yaklaşık 150 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölgenin tarımsal istihdamı ve girdilerine önemli katkılar sağlayacak. Bölgenin ihracatına da önemli desteği olacak. Bu yıl 'Sürdürülebilir Tarımsal Çözümler' ve 'Akıllı Tarım Uygulamaları' üzerine katılımların yoğunlaştığını görüyoruz."

        Fuar 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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