Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayıp 900 gram altını gasbeden zanlı yakalandı

Adana'da sahibini tabancayla yaraladığı kuyumcu dükkanını soyan şüpheli operasyonla yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ekim'de merkez Çukurova ilçesinde kuyumcu Muhammed Bahadır A'nın (32) kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak yaralandığı ve 900 gram altının gasbedildiği olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden yola çıkarak zanlının olaydan yaklaşık 3 saat önce plakasını bantla kapattığı motosikletle kuyumcu dükkanının bulunduğu bulvara gelip çevrede gözetleme yaptığını ve Muhammed Bahadır A'nın ortağının iş yerinden çıkmasıyla da harekete geçerek soygunu gerçekleştirdiğini belirledi.

Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi de tespit etti. Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen zanlı Okan B. (35), düzenlenen operasyonla yakalandı. Kuyumcu dükkanından gasbedilen altının büyük bölümünü söz konusu dairede ele geçiren ekipler, şüphelinin olayda kullandığı motosikleti de binanın bahçesinde buldu. Altının bir kısmını bozdurarak bankaya yatırdığı belirlenen zanlının hesabındaki 465 bin liraya el konuldu.

Hastanede tedavisi süren kuyumcu Muhammed Bahadır A'nın ifadesinde, şüphelinin içeriye girer girmez silahı kendisine doğrultup ellerini havaya kaldırmasını istediğini, ellerini havaya kaldırdığı sırada da bu kişinin ateş açtığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - Olay Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki kuyumcuya giren kasklı bir kişi, işletme sahibi Muhammed Bahadır A'yı tabancayla vurarak yaralayıp, vitrindeki bir miktar altını çantasına koyduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.