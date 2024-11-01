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        Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:28
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        Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Suriyeli M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H. emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

        Örgüt tarafından 2021'de zorla alıkonulduğunu öne süren M.H.E.H. şöyle devam etti:

        "Örgütün verdiği zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde bulunduğum sırada yüzleri maskeli 4 kişi tarafından yakalandım. Örgüt üyeleri bana 'Türkiye'ye geçip orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin, mezar taşlarını kıracaksın' talimatı verdi. Bunları yapmam halinde para vereceklerini söylediler, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben de kaçak yollarla Mersin'e geldim. Fakat herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Olay

        Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli M.H.E.H. Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

        Zanlı M.H.E.H. daha sonra götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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