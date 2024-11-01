Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık hakim karşısında

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Suriyeli M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H. emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

Örgüt tarafından 2021'de zorla alıkonulduğunu öne süren M.H.E.H. şöyle devam etti:

"Örgütün verdiği zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde bulunduğum sırada yüzleri maskeli 4 kişi tarafından yakalandım. Örgüt üyeleri bana 'Türkiye'ye geçip orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin, mezar taşlarını kıracaksın' talimatı verdi. Bunları yapmam halinde para vereceklerini söylediler, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben de kaçak yollarla Mersin'e geldim. Fakat herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli M.H.E.H. Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.