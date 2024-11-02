Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali başladı

        Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 250 sporcu katıldığı etkinlikte, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

        Farklı kostümler giyen çocuklar ve vatandaşlar, sporcular eşliğinde atlayış yaptı.

        Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Kıvanç Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örümcek adam kostümüyle atlayış yaptığını belirterek, "İlk kez atlıyorum, çok eğlenceliydi. Atlayınca ayağın yere değmiyor, bir şey olacak gibi hissediyorsun ama çok güzel oluyor. Büyüyünce bu sporu yapmak istiyorum." dedi.

        Yarın da sürecek festivalde, sporcular farklı kostümlerle atlayışlar gerçekleştirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası

        Benzer Haberler

        Adana'da asfalt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da asfalt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Haraca bağlamak istediler, gözdağı vermek için şirket binasını kurşunladıla...
        Haraca bağlamak istediler, gözdağı vermek için şirket binasını kurşunladıla...
        Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
        Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık hakim ka...
        Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık hakim ka...