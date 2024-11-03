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        Orak hücre anemi hastası küçük Semanur kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

        FİKRET KAVĞALI - Adana'da 8 yaşındaki orak hücre anemi hastası Semanur Güneş, kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:25
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        Orak hücre anemi hastası küçük Semanur kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
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        FİKRET KAVĞALI - Adana'da 8 yaşındaki orak hücre anemi hastası Semanur Güneş, kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle hayata tutundu.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Semanur'a 6 yıl önce orak hücre anemi hastalığı teşhisi konuldu.

        Uzun yıllardır hastalığıyla ilgili sıkıntı yaşayan Semanur'un tedavisi devam ederken Kazım ile Zeliha Güneş çiftinin 3 yıl önce Ali Emre adında bir erkek çocuğu daha dünyaya geldi.

        Ali Emre'nin, ailenin isteğiyle özel bir ekip tarafından alınan kordon bağı 3 yıl boyunca kordan kanı bankasında saklandı.

        Bu süreçte Güneş ailesinin kızı Semanur'un da hastalığıyla ilgili şikayetleri her geçen gün arttı.

        Yapılan tetkiklerde Semanur'un ilik nakli olması gerektiğinin belirtilmesi üzerine Güneş ailesi nakil için Adana'ya geldi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Semanur'a 3 yaşındaki kardeşi Ali Emre'nin göbek kordonundan alınan kök hücre nakledildi. Semanur, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        - "Oğlum 3 yaşında istenilen kilo ve boyu alınca nakil gerçekleşti"

        Anne Zeliha Güneş, AA muhabirine, oğlunun küçük yaşlardan bu yana hastalıkla mücadele eden ablasına umut olduğunu söyledi.

        Oğlu Ali Emre'nin doğumunda kordon bağının saklanmasına eşiyle karar verdiklerini belirten Güneş, "Kordan kanıyla naklin yapılmasıyla ilgili araştırmalar yaptım. Ali Emre'nin doğumunda özel bir ekiple kordon kanı alınarak özel tüplere alınıp kordon kanı bankasında beklettik. Oğlum 1 yaşına geldikten sonra testlerini yaptırdık. Ali Emre'nin testi temiz çıkınca, doktorlar oğlumun boyu ve kilosunun istenilen seviyeye gelmesini beklenilmesini istediler. Oğlum 3 yaşında istenilen kilo ve boyu alınca nakil gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

        Kızı Semanur'un rahatsızlığı nedeniyle birçok sıkıntı çektiğini anlatan Güneş, bu kötü günlerin nakil sayesinde geride kaldığını söyledi.

        Semanur'un hastalığının genetik olduğunu ifade eden anne Güneş, "Oğlum Ali Emre'nin hasta olmadığını öğrendik. Ondan alınan iliği Semanur'a verdiler. Çok şükür başarıyla sonuçlandı. Çok mutluyum. Allah tüm doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

        Semanur Güneş de kardeşi sayesinde çektiği acıların sona erdiğini belirtti.

        Artık sağlığına kavuştuğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Semanur, "Doktorlara çok teşekkür ederim. Benim için çok çaba sarf ettiler. Benimle çok ilgilendiler, her zaman başımda durdular." şeklinde konuştu.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Defne Ay Tuncel, 1 Eylül 2023'te açılan ünitelerinde ilk kordon kanı naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Semanur'un 2 yaşından itibaren takibini yaptıklarını anlatan Tuncel, naklin başarılı geçtiğini ve küçük kızın sağlık durumunun çok daha iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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