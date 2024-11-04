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        Adana'da polisten kaçan motosikletli ve silahlı 2 kişi tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, motosikletle kaçan kalaşnikoflu iki kişiyi kovalamaca sonunda yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:47
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        Adana'da polisten kaçan motosikletli ve silahlı 2 kişi tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, motosikletle kaçan kalaşnikoflu iki kişiyi kovalamaca sonunda yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

        Motosikletteki iki kişi, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Bunun üzerine ekipler, motosikleti durdurmak ve şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

        Ekipler, takip sonucunda motosikleti durdurup 2 şüpheliyi şarjöründe 12 mermi bulunan kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı.

        Motosikleti kullanan Muhammet Emin E. (26) ve arkasında bulunan Halil H. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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