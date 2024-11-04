Adana'da polisten kaçan motosikletli ve silahlı 2 kişi tutuklandı

Daha sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosikleti kullanan Muhammet Emin E. (26) ve arkasında bulunan Halil H. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.

Bunun üzerine ekipler, motosikleti durdurmak ve şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

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