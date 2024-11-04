Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana'da, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Merkez Çukurova ilçesinde 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 Ekim'deki karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Cem Suna'ya verilen hükmün gerekçeli kararı Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

Kararda, sanığın, eşini ve oğlunu öldürdükten sonraki davranışlarında pişman olduğuna dair davranışları bulunmadığı bildirilerek, verilen cezada indirim uygulanmadığı ifade edildi.

Olay saatine kadar apartmana giren kişilerin bina sakinleri olduğu, yabancı birinin giriş çıkış yapmadığı da anlatılan kararda, bıçaklar üzerinde sanık ile öldürülen anne oğul dışında üçüncü bir kişiye ait herhangi bir parmak izi ile DNA profili tespit edilemediği belirtildi.

Otopsi raporları, kolluk tutanakları, olay yeri inceleme raporlarıyla dosyanın tümüyle ele alındığına yer verilen kararda, sanığın tespit edilemeyen bir sebepten dolayı oğlunu ve eşini çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğü ifade edildi.