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        Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'da, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:44
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        Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
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        Adana'da, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

        Merkez Çukurova ilçesinde 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 Ekim'deki karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Cem Suna'ya verilen hükmün gerekçeli kararı Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

        Kararda, sanığın, eşini ve oğlunu öldürdükten sonraki davranışlarında pişman olduğuna dair davranışları bulunmadığı bildirilerek, verilen cezada indirim uygulanmadığı ifade edildi.

        Olay saatine kadar apartmana giren kişilerin bina sakinleri olduğu, yabancı birinin giriş çıkış yapmadığı da anlatılan kararda, bıçaklar üzerinde sanık ile öldürülen anne oğul dışında üçüncü bir kişiye ait herhangi bir parmak izi ile DNA profili tespit edilemediği belirtildi.

        Otopsi raporları, kolluk tutanakları, olay yeri inceleme raporlarıyla dosyanın tümüyle ele alındığına yer verilen kararda, sanığın tespit edilemeyen bir sebepten dolayı oğlunu ve eşini çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğü ifade edildi.

        Sanığın eylemini sırf eziyete neden olacak şekilde uzun bir zaman dilimine yayıp yaymadığının anlaşılamadığı kaydedilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

        "Maktullerin vücudunda çok sayıda kesici alet yarası olmuş olsa da tek başına canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun kanıtı sayılamayacak oluşu ve sanığın canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini gösterir olgunun olmadığı değerlendirildiğinde sanık hakkında maktullere karşı eylemlerine ilişkin koşulları oluşmadığından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'nin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın eşi Deniz Suna'ya ve oğlu Alperen Suna'ya karşı eylemi nedeniyle 'üst soy veya alt soydan birine karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oy birliğiyle hüküm kurulmuştur."

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Cem Suna 4 Eylül 2023'te tutuklanmıştı. Cem Suna hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Tutuklu sanık Cem Suna, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Ekim'deki karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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