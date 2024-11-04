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        Adana'da bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:04
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        Adana'da bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Mahfesığmaz Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde sokakta park halinde bulunan 13 aracın dikiz aynası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.

        Aynası kırılan araçların sahipleri, durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, bir kişi yol kenarında park halinde bulunan araçların aynasına tekme atarak ilerliyor. Zanlı, kapalı olan aynaları da eliyle açtıktan sonra yine tekmelerle kırarak yoluna devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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