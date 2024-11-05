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        Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:28
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        Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.

        Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

        Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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