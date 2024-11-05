Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.
Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.
Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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