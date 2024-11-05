Saimbeyli'de ayva hasadı başladı

İlçede yetişen ayvanın bir marka olması için çabalayacaklarını belirten Açar, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Gürleşen Mahallesi'nde üretici Tufan Yıldırım'a ait bahçede düzenlenen hasat etkinliğine Kaymakam Emre Açar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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