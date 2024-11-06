Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Atasoy, öğretmenlerin eğitimin yanı sıra çocuklarla da güzel bir vakit geçirdiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

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