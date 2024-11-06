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        Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:26
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        Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Ebru sanatıyla başlayan programda, yüz boyama, drama etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Atasoy, öğretmenlerin eğitimin yanı sıra çocuklarla da güzel bir vakit geçirdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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