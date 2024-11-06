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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:46
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 8 Kasım 2023'te polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken yakalandığını, adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak Y.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.T. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Kararını açıklayan Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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