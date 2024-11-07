Adana'da kebapçıya silahlı saldırıya 2 tutuklama

Motosikleti kullanan Kazim Ö. (21) ve iş yerine tabancayla ateş eden Kerem B. (21) emniyete götürüldü.

Yaralanan kimsenin olmadığı, kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kebapçı dükkanına 31 Ekim'de motosikletli ve kasklı iki kişi, seyir halindeyken tabancayla ateş açtı.

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