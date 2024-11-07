Adana'da PKK/YPG'ye yönelik davada yargılanan 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis

Sanıkların PKK/YPG içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu ifade eden savcı, D.T. ve A.B'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve kaçma şüphesi dikkate alınarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalinde Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

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