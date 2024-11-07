Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaraladı

Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

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