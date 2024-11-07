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        Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaraladı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:58
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        Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaraladı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.

        Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

        Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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