Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaraladı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.
Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.
Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.
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