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        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:23
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        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

        Koza Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kalanına giren Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir (14) ve Ahmet Bedir (13) akıntıya kapıldı.

        Kardeşlerin yardım istemesi üzerine olay yerinden geçen İsa Aslan'a (32) çevredeki çocuklar seslendi.

        Aslan, bunun üzerine girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i çıkarttı. Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

        Ahmet Bedir, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ve Cankur ekipleri sulama kanalında kaybolan Yusuf Bedir'in bulunması için çalışma başlattı.

        Ahmet Bedir'i sudan çıkaran İsa Aslan, AA muhabirine, caddede yürürken suya düşenlerle ilgili çevredeki çocukların kendisine seslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Sulama kanalına atladım. Zaten bir çocuk suyun altındaydı. Ben tek kişi gördüm, onu kurtardım. Sudan çıktıktan sonra 2 kişinin suya düştüğünü söylediler. Zaten birini çıkarırken diğeri suda kaybolmuştu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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