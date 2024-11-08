Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu H.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.