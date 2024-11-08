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        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Adana'da ekmek dağıtımı yapan iki kişinin silahlı saldırı sonucunda yaralanması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:02
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        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Adana'da ekmek dağıtımı yapan iki kişinin silahlı saldırı sonucunda yaralanması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Ekmek dağıtım firmasında çalışan Mehmet İltüzün ve Suriye uyruklu Sabır Şeyh Yasin, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir şarküteriye gitti.

        Araçlarından ekmek indiren İltüzün ve Yasin'e, yüzünde cerrahi maske bulunan kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı İltüzün ve Yasin, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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