Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Adana'da ekmek dağıtımı yapan iki kişinin silahlı saldırı sonucunda yaralanması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'da ekmek dağıtımı yapan iki kişinin silahlı saldırı sonucunda yaralanması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ekmek dağıtım firmasında çalışan Mehmet İltüzün ve Suriye uyruklu Sabır Şeyh Yasin, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir şarküteriye gitti.
Araçlarından ekmek indiren İltüzün ve Yasin'e, yüzünde cerrahi maske bulunan kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı İltüzün ve Yasin, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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