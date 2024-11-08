Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekmek dağıtım firmasında çalışan Mehmet İltüzün ve Suriye uyruklu Sabır Şeyh Yasin, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir şarküteriye gitti.

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