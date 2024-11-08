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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7,5 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 41 bin 240 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:01
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7,5 ay hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 41 bin 240 lira adli para cezası verildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.Ü. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 9 Aralık 2023'te polis ekiplerince Doğankent Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde 456, 72 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını, adresinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak S.Ü'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık S.Ü, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 41 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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