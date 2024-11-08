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        Adana'da yangın çıkan evdeki Alzheimer hastası yaşamını yitirdi

        Adana'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki Alzheimer hastası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:27
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        Adana'da yangın çıkan evdeki Alzheimer hastası yaşamını yitirdi
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        Adana'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki Alzheimer hastası hayatını kaybetti.

        Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34048 Sokak'taki bir evden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendiren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Alzheimer hastası Ali Zengin'in (82) cansız bedeniyle karşılaştı.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zengin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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