Adana'da yangın çıkan evdeki Alzheimer hastası yaşamını yitirdi
Adana'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki Alzheimer hastası hayatını kaybetti.
Adana'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki Alzheimer hastası hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34048 Sokak'taki bir evden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendiren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Alzheimer hastası Ali Zengin'in (82) cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zengin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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