Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Emre Akbaba, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam
Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Abdulsamet Burak, Dk. 44 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 39 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor)
ADANA
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