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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 23:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 23:03
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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