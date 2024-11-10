Adana'da eğitim gören öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

Okul müdürü Erşat Yıldızhan, öğrencilerle Atatürk'ün huzurunda bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Geçmişimizi, kültürümüzü, ecdadımızı tanımak nesillerin en önemli görevlerinden biridir. Nesilleri buna ulaştırmak da bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenim gören 52 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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