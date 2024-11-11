Adana'da bıçaklanan kişi öldü

Polis, tartışma sonucu meydana geldiği ileri sürülen olayın şüphelisini ve nedenini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Sağlık ekipleri Suriye uyruklu olduğu belirtilen Zekariye Albıraz'ın bıçaklanma sonucu olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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