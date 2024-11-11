Adana'da 2 kadının çantasından cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Şüphelinin, bir giyim mağazasında alışveriş yapan H.S. ile yürüyen merdiveni kullanarak aşağı kata inen B.G'nin çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, ifadesinde, çaldığı telefonları tanımadığı bir kişiye sattığını iddia etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine 27 Ekim'de giden kadın müşteriler H.S. ve B.G. çantalarındaki cep telefonlarının çalındığını fark etti.

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