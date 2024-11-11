Adana'da silahla vurulan kişi öldü

Işık, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İmamoğlu Devlet Hastanesine yakın bir noktada gerçekleşen saldırının ardından Işık, kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine gitti.

Otomobilinden inerek Hakan Işık'a tabancayla ateş eden E.I, daha sonra aracını da olay yerinde bırakarak kaçtı.

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