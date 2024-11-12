Adana'daki eski cezaevi film seti oldu

Filmin oyuncu kadrosunda Sevgi Sönmez, İlgim Ada Gürkan, Sevinç Gediktaş ve Cansel Karacan da yer alıyor.

Yapımcılığını Hasan Köroğlu'nun, genel yönetmenliğini de Utku Uçar'ın üstlendiği gerilim türündeki filmin 4 Kasım'da başlayan çekimleri, ilçe merkezindeki eski cezaevinde devam ediyor.

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