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        Saimbeyli'de kivi hasadı yapıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen kiviler hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:35
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        Saimbeyli'de kivi hasadı yapıldı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen kiviler hasat edildi.

        Çiftçi Güngör Vardar, 5 yıl önce aldığı kivi fidelerini Gürleşen Mahallesi'ndeki bahçesine dikti.

        Ağaçlarına özenle bakan Vardar, bu yıl ilk meyvelerini topladı.

        Vardar, ürün veriminden memnun olduğunu belirterek, ilçedeki çiftçilere kivi yetiştirmeyi tavsiye etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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