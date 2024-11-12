Saimbeyli'de kivi hasadı yapıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen kiviler hasat edildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen kiviler hasat edildi.
Çiftçi Güngör Vardar, 5 yıl önce aldığı kivi fidelerini Gürleşen Mahallesi'ndeki bahçesine dikti.
Ağaçlarına özenle bakan Vardar, bu yıl ilk meyvelerini topladı.
Vardar, ürün veriminden memnun olduğunu belirterek, ilçedeki çiftçilere kivi yetiştirmeyi tavsiye etti.
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