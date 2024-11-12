Adana'da tabancayla öldürülen kişinin 4 akrabası tutuklandı

Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otomobil sürücülerinden E. Işık, kuzeni Hakan Işık'a (45) tabancayla ateş açıp kaçmıştı. İmamoğlu Devlet Hastanesine yakın bir noktada gerçekleşen saldırının ardından Işık, kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine gitmiş, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Operasyonda cinayet zanlısı E. Işık ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen babası E. Işık, ağabeyi E. Işık ile kuzeni N. Işık yakalandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabası tutuklandı.

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