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        Adana'da "abart egzoz" denetiminde 274 sürücüye 1 milyon liradan fazla ceza

        Adana'da polis ekiplerince yapılan "abart egzoz" denetiminde, 274 araç sahibine 1 milyon 63 bin 800 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:40
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        Adana'da "abart egzoz" denetiminde 274 sürücüye 1 milyon liradan fazla ceza
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        Adana'da polis ekiplerince yapılan "abart egzoz" denetiminde, 274 araç sahibine 1 milyon 63 bin 800 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent genelinde 12 Ekim-11 Kasım'da egzozlarından yüksek ses çıkan ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulamada, "abart egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzozlardan kullanan 274 araç sahibine 1 milyon 63 bin 800 lira para cezası kesildi.

        Ekipler, 204 aracı da eksikleri nedeniyle trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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