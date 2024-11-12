Adana'da "abart egzoz" denetiminde 274 sürücüye 1 milyon liradan fazla ceza
Adana'da polis ekiplerince yapılan "abart egzoz" denetiminde, 274 araç sahibine 1 milyon 63 bin 800 lira ceza kesildi.
Adana'da polis ekiplerince yapılan "abart egzoz" denetiminde, 274 araç sahibine 1 milyon 63 bin 800 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent genelinde 12 Ekim-11 Kasım'da egzozlarından yüksek ses çıkan ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada, "abart egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzozlardan kullanan 274 araç sahibine 1 milyon 63 bin 800 lira para cezası kesildi.
Ekipler, 204 aracı da eksikleri nedeniyle trafikten men etti.
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