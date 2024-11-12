Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Y.K. idaresindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Efeoğlu'na (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Efeoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.