Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Y.K. idaresindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Efeoğlu'na (74) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Efeoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?

        Benzer Haberler

        Adana'da oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu
        Adana'da oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu
        Adana'da "abart egzoz" denetiminde 274 sürücüye 1 milyon liradan fazla ceza
        Adana'da "abart egzoz" denetiminde 274 sürücüye 1 milyon liradan fazla ceza
        Adana'da tabancayla öldürülen kişinin 4 akrabası tutuklandı
        Adana'da tabancayla öldürülen kişinin 4 akrabası tutuklandı
        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar Hançer Kanyonu'nu inceledi
        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar Hançer Kanyonu'nu inceledi
        SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Adana'da iş kadınlarıyla buluştu
        SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Adana'da iş kadınlarıyla buluştu
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...