Adana'da bir kişinin otobüsün kapısına tutunarak yolculuk etmesi kamerada

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin kapısına tutunarak yolculuk ettiği otobüsün sürücüsüne ceza kesildi.

Kozan Caddesi'nde bir kişi, 01 J 0273 plakalı özel halk otobüsünün açık olan arka kapısına tutunarak yolculuk etti.

Başka bir araçla seyir halindeyken otobüsteki tehlikeli yolculuğu fark eden vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı şehir merkezinde durdurdu. Sürücü, zabıta ekiplerine, görüntülerin iki hafta önce çekildiğini, aracın kapısının arızalı olduğunu ve tehlikeli yolculuğu görüntülenen kişinin otobüste muavinlik yaptığını belirtti.