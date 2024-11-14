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        Adana'da bir kişinin otobüsün kapısına tutunarak yolculuk etmesi kamerada

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin kapısına tutunarak yolculuk ettiği otobüsün sürücüsüne ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:08
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        Adana'da bir kişinin otobüsün kapısına tutunarak yolculuk etmesi kamerada
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin kapısına tutunarak yolculuk ettiği otobüsün sürücüsüne ceza kesildi.

        Kozan Caddesi'nde bir kişi, 01 J 0273 plakalı özel halk otobüsünün açık olan arka kapısına tutunarak yolculuk etti.

        Başka bir araçla seyir halindeyken otobüsteki tehlikeli yolculuğu fark eden vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı şehir merkezinde durdurdu.

        Sürücü, zabıta ekiplerine, görüntülerin iki hafta önce çekildiğini, aracın kapısının arızalı olduğunu ve tehlikeli yolculuğu görüntülenen kişinin otobüste muavinlik yaptığını belirtti.

        Ekipler, aracın sürücüsüne tehlikeli araç kullanma ve uygunluk belgesi bulunmaması nedeniyle para cezası uyguladı.

        Otobüsün faaliyetler de 15 gün durduruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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