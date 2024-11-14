Adana'da anne ve oğluna 2 otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Anne ve oğluna iki aracın çarpması ve havaya savrulmaları, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Tedaviye alınan yaralı anne ve oğlunun, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı Rova Hammud ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine, ağır yaralanan oğlu Emirhan Hammud da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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