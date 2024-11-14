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        Adana'da çocuk haklarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi

        Adana'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:37
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        Adana'da çocuk haklarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi
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        Adana'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, toplumsal yaşamda çocuk haklarına dikkati çekmek hedeflendi.

        Etkinliğe katılan çocuklar ve yetişkinler, ellerinde çeşitli hakların yazdığı pankart ve dövizlerle Şehitler Bulvarı'nda yürüdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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