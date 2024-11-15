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        Adana'da baraj gölüne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:44
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        Adana'da baraj gölüne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

        Merkez Çukurova ilçesinde Medine G. (15), dün Adnan Menderes Bulvarı'nda kiraladığı deniz bisikletiyle baraj gölüne açıldı.

        Çevredekilerin çocuğun baraj gölüne düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinin botla arama çalışması sürüyor.

        Bölgede, 112 Acil Sağlık ekipleri de bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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