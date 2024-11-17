Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlenecek

Kanlı, Mersin ve Niğde teşkilatlarının da katılacağı 23 Kasım'daki programın vatandaşlara açık olduğunu kaydetti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek program saat 13.00'te başlayacak.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temalı toplantısı 23 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek.

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