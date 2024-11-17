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        Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlenecek

        MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temalı toplantısı 23 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:59
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        Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlenecek
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        MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temalı toplantısı 23 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek program saat 13.00'te başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan bölgesel toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

        Kanlı, Mersin ve Niğde teşkilatlarının da katılacağı 23 Kasım'daki programın vatandaşlara açık olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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