Adana'da park halindeki motosikletin çalınmasına 2 tutuklama

Binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kadir T'nin park halindeki motosikleti çaldığı, bu sırada arkadaşı Mehmet D'nin de çevrede gözcülük yaptığı görülüyor.

Gözaltına alınan zanlıların, tedavi için gittikleri Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinden (AMATEM) dönüşte motosikleti çaldıkları belirlendi.

Zanlılar Kadir T. (27) ve Mehmet D. (23) ikametlerine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan motosiklet ise bulunamadı.

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