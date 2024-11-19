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        Adana'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 00:13 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:13
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        Adana'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla yaralı sürücü kanaldan çıkarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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