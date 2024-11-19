Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, bir evin mutfağında yapılan aramalar sırasında buzdolabındaki kavanozda sentetik uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 bin 956 uyuşturucu hap, 55 kilo 96 gram esrar, 14 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu, 263 gram kokain, 254 gram eroin, 103 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız 9 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

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