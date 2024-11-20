Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki iş yerine molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında

        Adana'da iki iş yerini molotofkokteyliyle kundaklamaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki iş yerine molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da iki iş yerini molotofkokteyliyle kundaklamaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, 4 Kasım'da Mehmet E'ye ait diş kliniğine molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Bu olaydan yarım saat sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde İdris E’ye ait oto tamirhanesine de molotofkokteyli atıldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine iki iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda iki iş yerinde hasar oluştu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yanan iş yerlerinin ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler İbrahim Ş. (23), Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İş yerlerine molotofkokteylli saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı

        Benzer Haberler

        Adana'da yayalara "ilk geçiş hakkı" vermeyen 29 sürücüye para cezası
        Adana'da yayalara "ilk geçiş hakkı" vermeyen 29 sürücüye para cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
        Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 şüpheli tutuklandı
        Aladağ'da yüksek kesimleri beyaza büründü
        Aladağ'da yüksek kesimleri beyaza büründü