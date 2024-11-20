Adana'da iki iş yerine molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında

Şüpheliler İbrahim Ş. (23), Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yanan iş yerlerinin ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine iki iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda iki iş yerinde hasar oluştu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, 4 Kasım'da Mehmet E'ye ait diş kliniğine molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Bu olaydan yarım saat sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde İdris E’ye ait oto tamirhanesine de molotofkokteyli atıldı.

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