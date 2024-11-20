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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:09
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

        Çalışmalar sonucu ruhsatsız 29 av tüfeği, 3'ü kurusıkı olmak üzere 47 tabanca, el bombası, balistik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş, 445 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve sınavlarda kopya çekmek için kullanıldığı değerlendirilen kameralı düzenek bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 36 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 253 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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