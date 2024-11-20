Adana'da bir gözünde yüzde 95 görme kaybı olan hasta kornea nakliyle umutlandı

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da 38 yaşındaki Mehmet Köse'nin herpes virüsü nedeniyle yüzde 95 görme kaybı oluşan sağ gözü, çalıştığı hastanede gerçekleştirilen kornea nakli sayesinde iyileşmeye başladı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Köse, virüse bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle 14 yaşında sağ gözündeki görme yetisinin yüzde 95'ini kaybetti.

Nakil sırası bekleyen Köse, beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alındıktan sonra göz bankasına gönderilen korneanın kendisine uygun olduğunun bildirilmesi üzerine umutlandı.

Enfeksiyon sürecini anlatan Köse, "Hastalığa ilk yakalandığımda sağ gözüm 'kan çanağı' oldu. O dönem doktorlar 'uçuk' olduğunu söylediler. Sonrasında az görmeye başladım." dedi.

Köse, sıranın kendisine geldiğini duyunca mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Allah'a şükür sıra geldi ve ameliyat oldum. Sırada bekleyen insanlar var. Bu nedenle organ bağışı çok değerli. İnşallah eskisinden daha iyi görürüm." diye konuştu.

- "Şu an görmesi yüzde 10 civarında ama zamanla daha da artacak"

Operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Miray Faiz Turan da gözdeki iyileşme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: