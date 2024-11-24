Adana ve Mersin'de Öğretmenler Günü kutlandı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı ve Durmuş'un da konuşma yaptığı etkinlikte emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi.

Mezitli Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu söyledi.

Adana ve Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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