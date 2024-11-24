Stat:YeniAdana
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Ramazan Ufuk Avdaş
Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk. 63 Dabo), Harun Alpsoy (Dk. 63 Turgay Gemicibaşı), Yepie (Dk. 90+1 Tapsoba), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 88 Doğukan Emeksiz)
Sakaryaspor: Szumski, Bülent Uzun (Dk. 90 Alparslan Demir), Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Çapar, Muhammed Himmet Ertürk, Aabid, Emre Demir (Dk. 90 Volkan Eğri), Mamadou (Dk. 78 Saint-Louis), Simon, Fernando (Dk. 70 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek
Goller: Dk. 68 Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 66 Emre Demir (Sakaryaspor)
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