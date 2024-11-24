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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:30
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Ramazan Ufuk Avdaş

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk. 63 Dabo), Harun Alpsoy (Dk. 63 Turgay Gemicibaşı), Yepie (Dk. 90+1 Tapsoba), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 88 Doğukan Emeksiz)

        Sakaryaspor: Szumski, Bülent Uzun (Dk. 90 Alparslan Demir), Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Çapar, Muhammed Himmet Ertürk, Aabid, Emre Demir (Dk. 90 Volkan Eğri), Mamadou (Dk. 78 Saint-Louis), Simon, Fernando (Dk. 70 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek

        Goller: Dk. 68 Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk (Sakaryaspor)

        ﻿Sarı kart: Dk. 66 Emre Demir (Sakaryaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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